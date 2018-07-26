Директор института МВД нанес в 2009 году ущерб на сумму почти 26 млн грн

“Киевской местной прокуратурой № 5 совместно с ГУ БКОП Главного управления СБ Украины в г.Киеве и Киевской области сообщено о подозрении директору Государственного специального проектного института МВД Украины, преступная деятельность которого нанесла миллионные убытки государству”, — говорится в сообщении.

Установлено, что в 2009 году между институтом и ЗАО “Киевгорстрой-1” был заключен договор о приобретении административного нежилого здания на ул. Тимошенко в Оболонском районе столицы стоимостью 14,4 миллиона гривен.

Институт полностью рассчитался со строительной компанией, однако здание в его владение так и не перешло. В связи с этим договор о приобретении недвижимости был расторгнут в судебном порядке, а строительную компанию обязали вернуть институту уплаченные средства.

В дальнейшем директор института, не приняв никаких мер для взыскания 14,4 млн гривен с предприятия-должника и не имея прав на указанное здание, заключил незаконный договор с физическим лицом, которое, при его пособничестве, безвозмездно завладело этим недвижимым имуществом, а затем выставило его на продажу за 1,25 млн долларов США.

Своими действиями директор института нанес материальный ущерб государству в размере 14,4 млн грн, а также юридическому лицу — правопреемнику обанкротившегося ЗАО “Киевгорстрой-1”, в сумме 11,5 миллионов гривен.

Сегодня руководителю института объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 УК Украины, а его сообщнику — по ч. 4 ст. 190 УК Украины.

В настоящее время готовится ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, суд по взятке 800 тысяч долларов детективу НАБУ перенесли на ноябрь.