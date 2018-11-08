Києву повернули спорткомплекс "Авангард"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Суд повернув у комунальну власність столиці приміщення ДП “Спортивний комплекс “Авангард”, щодо яких було укладено договір оренди в обхід держави. Про це повідомила прес-служба прокуратури м.Києва, передає УНН.
“Столична прокуратура через суд скасувала договір оренди приміщень “Спортивного комплексу „Авангард“, укладений в обхід держави”, — йдеться у повідомленні.
Вжитими прокуратурою м. Києва заходами у судовому порядку визнано недійсним договір оренди приміщень ДП “Спортивний комплекс “Авангард”, що знаходиться на вул. Мельникова у Шевченківському районі міста Києва.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В центрі Києва привласнили фонтан
З’ясовано, що між Підприємством “Дитячо-юнацький учбово-спортивний центр профспілок м. Києва “Авангард” та приватним підприємцем був укладений договір оренди нежитлових приміщень загальною площею понад 1 тис. кв. м.
При цьому, встановлено, що Об’єднання профспілок незаконно розпорядилось цим майном, оскільки його власником є держава, та уклало договір оренди вказаного майна з порушенням вимог чинного законодавства.
З метою захисту інтересів держави прокуратура міста Києва звернулася до суду з позовом про визнання недійсним договору оренди вказаного нерухомого майна.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Директор інституту МВС завдав у 2009 році збитків на майже 26 млн грн
Господарський суд м. Києва погодився з доводами прокурора та задовольнив позовні вимоги у повному обсязі.
Нагадаємо, 1 серпня Києву повернули будівлю Інституту ортопедії і травматології. Також 13 червня Верховний Суд остаточно повернув Києву будівлю військового комісаріату на Подолі.
Спорткомплекс “Авангард” — дитячо-юнацький навчально-спортивний комплекс профспілок, який знаходиться у Шевченківському районі Києва. Збудований у 1960-70-х роках на місці ліквідованих після Другої світової війни мусульманського та караїмського кладовищ, які входили до комплексу Лук’янівського цвинтаря.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українські хокейні клуби зобов’яжуть розвивати власну ДЮСШ
Складається з кількох споруд, у яких розміщено льодову арену з місцями для глядачів (тут тренується і грає київський хокейний клуб “Сокіл” та учні ДЮСШ), баскетбольні, гімнастичні, тренажерні зали тощо. Поруч спорткомплексу знаходиться відкрите футбольне поле. Також в спорткомплексі розміщений головний офіс Федерації хокею України.