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Києву повернули спорткомплекс "Авангард"

Києву повернули спорткомплекс "Авангард"

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Суд повернув у комунальну власність столиці приміщення ДП “Спортивний комплекс “Авангард”, щодо яких було укладено договір оренди в обхід держави. Про це повідомила прес-служба прокуратури м.Києва, передає УНН.

“Столична прокуратура через суд скасувала договір оренди приміщень “Спортивного комплексу „Авангард“, укладений в обхід держави”, — йдеться у повідомленні.

Вжитими прокуратурою м. Києва заходами у судовому порядку визнано недійсним договір оренди приміщень ДП “Спортивний комплекс “Авангард”, що знаходиться на вул. Мельникова у Шевченківському районі міста Києва.

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З’ясовано, що між Підприємством “Дитячо-юнацький учбово-спортивний центр профспілок м. Києва “Авангард” та приватним підприємцем був укладений договір оренди нежитлових приміщень загальною площею понад 1 тис. кв. м.

При цьому, встановлено, що Об’єднання профспілок незаконно розпорядилось цим майном, оскільки його власником є держава, та уклало договір оренди вказаного майна з порушенням вимог чинного законодавства.

З метою захисту інтересів держави прокуратура міста Києва звернулася до суду з позовом про визнання недійсним договору оренди вказаного нерухомого майна.

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Господарський суд м. Києва погодився з доводами прокурора та задовольнив позовні вимоги у повному обсязі.

Нагадаємо, 1 серпня Києву повернули будівлю Інституту ортопедії і травматології. Також 13 червня Верховний Суд остаточно повернув Києву будівлю військового комісаріату на Подолі.

Спорткомплекс “Авангард” — дитячо-юнацький навчально-спортивний комплекс профспілок, який знаходиться у Шевченківському районі Києва. Збудований у 1960-70-х роках на місці ліквідованих після Другої світової війни мусульманського та караїмського кладовищ, які входили до комплексу Лук’янівського цвинтаря.

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Складається з кількох споруд, у яких розміщено льодову арену з місцями для глядачів (тут тренується і грає київський хокейний клуб “Сокіл” та учні ДЮСШ), баскетбольні, гімнастичні, тренажерні зали тощо. Поруч спорткомплексу знаходиться відкрите футбольне поле. Також в спорткомплексі розміщений головний офіс Федерації хокею України.

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