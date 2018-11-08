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Киеву вернули спорткомплекс "Авангард"

Киеву вернули спорткомплекс "Авангард"

Киев  •  УНН

 • 16106 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Суд вернул в коммунальную собственность столицы помещение ГП “Спортивный комплекс “Авангард”, по которым был заключен договор аренды в обход государства. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.

“Столичная прокуратура через суд отменила договор аренды помещений ”Спортивного комплекса “Авангард”, заключенного в обход государства“, - говорится в сообщении.

Благодаря принятыми прокуратурой г. Киева мерами в судебном порядке был признан недействительным договор аренды помещений ГП „Спортивный комплекс “Авангард”, который находится на ул. Мельникова в Шевченковском районе города Киева.

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Установлено, что между Предприятием “Детско-юношеский учебно-спортивный центр профсоюзов г. Киева ”Авангард“ и частным предпринимателем был заключен договор аренды нежилых помещений общей площадью более 1 тыс. кв. м.

При этом установлено, что Объединение профсоюзов незаконно распорядилось этим имуществом, поскольку его владельцем является государство, и заключило договор аренды указанного имущества с нарушением требований действующего законодательства.

С целью защиты интересов государства прокуратура города Киева обратилась в суд с иском о признании недействительным договора аренды указанного недвижимого имущества.

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Хозяйственный суд г. Киева согласился с доводами прокурора и удовлетворил исковые требования в полном объеме.

Напомним, 1 августа Киеву вернули здание Института ортопедии и травматологии. Также 13 июня Верховная Суд окончательно вернул Киеву здание военного комиссариата на Подоле.

Спорткомплекс “Авангард” — детско-юношеский учебно-спортивный комплекс профсоюзов, который находится в Шевченковском районе Киева. Построенный в 1960-70-х годах на месте ликвидированных после Второй мировой войны мусульманского и караимского кладбищ, которые входили в комплекс Лукьяновского кладбища.

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Состоит из нескольких сооружений, в которых размещены ледовая арена с местами для зрителей (здесь тренируется и играет киевский хоккейный клуб “Сокол” и ученики ДЮСШ), баскетбольные, гимнастические, тренажерные залы и тому подобное. Возле спорткомплекса находится открытое футбольное поле. Также в спорткомплексе расположен главный офис Федерации хоккея Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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