Верховний Суд остаточно повернув Києву будівлю військового комісаріату на Подолі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Верховний Суд ухвалив рішення про повернення громаді Києва двох будівель, які є пам’ятками архітектури національного значення на вул.Петра Сагайдачного, 20/2 у Подільському районі столиці, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби прокуратури Києва.
У прес-службі столичної прокуратури розповіли, що ці будівлі площею 2,5 тис. кв.м збудовані у ХІХ сторіччі. Упродовж 60 років вони використовувались для розміщення військового комісаріату, який проводив організацію та забезпечував чергові призови на строкову військову службу громадян та мобілізацію транспортних ресурсів на території Подільського району.
У 2008 році рішенням Київради та укладеної на її підставі незаконної угоди пам’ятку передали у власність МПП “Аквадон” — підприємству, зареєстрованому на той час у м.Донецьку.
Установлено, що відчуження майна відбулось без погодження Міністерства культури України, поза приватизаційною процедурою та без проведення реконструкції об’єкту. У зв’язку з цим прокуратура Києва звернулась до суду з позовом про повернення об’єкту нерухомості у власність територіальної громади столиці.
Справа розглядалась судами неодноразово. Суди першої та другої інстанцій відмовляли у задоволенні позову через строки позовної давності.
Вказані судові рішення прокуратура Києва оскаржила до Верховного Суду, який 13.06.2018 задовольнив касаційну скаргу прокурора та постановив повернути пам’ятку архітектури у власність територіальної громади столиці.
Рішення Верховного Суду є остаточним та оскарженню не підлягає.
Як повідомляв УНН, Верховний Суд залишив у силі постанову Київського апеляційного господарського суду, відповідно до якої у державну власність повернуто будівлю Гостинного двору на Контрактовій площі у Києві.