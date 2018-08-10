В центрі Києва привласнили фонтан

"Київською місцевою прокуратурою №6 розпочато досудове розслідування за фактом незаконного заволодіння комунальною власністю, а саме спорудою водопостачання (фонтаном), що знаходиться на вул. Московській,31/33 у Печерському районі м. Києва", - йдеться у повідомленні відомства.



За інформацією прокуратури, на початку березня 2018 року невстановлені особи незаконно зареєстрували право приватної власності на вказане комунальне майно, що закріплено на праві господарського відання за КП “Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м.Києва”.



Кримінальне провадження за ч.4 ст. 190 КК України. Досудове розслідування доручено Печерському УП ГУНП в м. Києві. Київська місцева прокуратура №6 здійснюватиме процесуальне керівництво.



Крім того, місцевою прокуратурою на захист інтересів територіальної громади міста Києва готується позов до суду про витребування вказаного майна від незаконного користувача.



Як повідомляв УНН, за матеріалами СБУ в державну власність повернуто будівлю Інституту ортопедії та травматології Національної академії медичних наук.