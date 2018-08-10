В центре Киева присвоили фонтан

"Киевской местной прокуратурой №6 начато досудебное расследование по факту незаконного завладения коммунальной собственностью, а именно сооружением водоснабжения (фонтаном), который находится на ул. Московской, 31/33 в Печерском районе г. Киева", - говорится в сообщении ведомства.



По информации прокуратуры, в начале марта 2018 года неустановленные лица незаконно зарегистрировали право частной собственности на указанное коммунальное имущество, которое закреплено на праве хозяйственного ведения за КП "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Печерского района г. Киева".



Уголовное производство начато по ч.4 ст. 190 УК Украины. Досудебное расследование поручено Печерскому УП ГУНП в г. Киеве. Киевская местная прокуратура №6 будет осуществлять процессуальное руководство.



Кроме того, местной прокуратурой в защиту интересов территориальной общины города Киева готовится иск в суд об истребовании указанного имущества от незаконного пользователя.



Как сообщал УНН, по материалам СБУ в государственную собственность возвращено здание Института ортопедии и травматологии Национальной академии медицинских наук.