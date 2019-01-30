На взятке взяли майора СБУ и командира воинской части
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Задержали оперативного работника Главного управления военной контрразведки СБУ и командира одной из воинских частей, расположенной в зоне проведения операции объединенных сил. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает УНН.
Задержание прошло 17 января под процессуальным руководством прокуратуры со специализированным подразделением СБУ из состава Объединенных сил и с участием следователя Территориального управления Государственного бюро расследований в г. Краматорск.
"Лица были задержаны в городе Северодонецке непосредственно при получении неправомерной выгоды в размере 2500 долларов США. Эти деньги оперативный работник военной контрразведки СБУ и командир воинской части получили за непрепятствования в переправке больших партий сигарет российского производства с временно оккупированных территорий", - говорится в сообщении.
Лицам сообщено о подозрении по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды - ред.). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании лицам меры пресечения.
Напомним, сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ разоблачили на взятке двух военнослужащих Харьковского пограничного отряда Восточного регионального управления Государственной пограничной службы.