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В Україну намагались ввезти контрабандну техніку для б’юті-індустрії

В Україну намагались ввезти контрабандну техніку для б’юті-індустрії

Київ • УНН

 • 9152 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. На Волині правоохоронці затримали чоловіка, який намагався ввезти в Україну контрабандою техніку для б’юті-індустрії та побутові прилади. Про це повідомляє відділ комунікації Держприкордонслужби, передає УНН.

У пункті пропуску "Ягодин" прикордонники Луцького загону затримали вантажний автомобіль, який за документами прямував в Україну з металопрокатом.

При детальному огляді правоохоронці знайшли незадекларовану техніку: пилососи, електронні замки, апарати та комплектуючі для лімфодренажу і масажу, а також кілька десятків ін’єкцій гіалуронової кислоти.

Сума оцінки виявленого товару складає близько 1,5 млн грн.

Як повідомляв УНН, Чоловік намагався перевезти через кордон цирконієвих дисків на 1,8 млн грн.

Українські Національні Новини

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