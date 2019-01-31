В Україну намагались ввезти контрабандну техніку для б’юті-індустрії
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. На Волині правоохоронці затримали чоловіка, який намагався ввезти в Україну контрабандою техніку для б’юті-індустрії та побутові прилади. Про це повідомляє відділ комунікації Держприкордонслужби, передає УНН.
У пункті пропуску "Ягодин" прикордонники Луцького загону затримали вантажний автомобіль, який за документами прямував в Україну з металопрокатом.
При детальному огляді правоохоронці знайшли незадекларовану техніку: пилососи, електронні замки, апарати та комплектуючі для лімфодренажу і масажу, а також кілька десятків ін’єкцій гіалуронової кислоти.
Сума оцінки виявленого товару складає близько 1,5 млн грн.
Як повідомляв УНН, Чоловік намагався перевезти через кордон цирконієвих дисків на 1,8 млн грн.