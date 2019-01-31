В Украину пытались ввезти контрабандную технику для бьюти-индустрии
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В Волынской области правоохранители задержали мужчину, который пытался ввезти в Украину контрабандой технику для бьюти-индустрии и бытовые приборы. Об этом сообщает отдел коммуникации Госпогранслужбы, передает УНН.
В пункте пропуска "Ягодин" пограничники Луцкого отряда задержали грузовой автомобиль, который по документам направлялся в Украину с металлопрокатом.
При детальном осмотре правоохранители нашли незадекларированную технику: пылесосы, электронные замки, аппараты и комплектующие для лимфодренажа и массажа, а также несколько десятков инъекций гиалуроновой кислоты.
Сумма оценки обнаруженного товара составляет около 1,5 млн грн.
Как сообщал УНН, Мужчина пытался перевезти через границу циркониевых дисков на 1,8 млн грн.