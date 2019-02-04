Через кордон намагалися провезти цигарки на майже 2,4 млн грн

"Під час вихідних волинські митники припинили дві спроби незаконного переміщення сигарет вартістю майже 2,4 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Так, на посту "Ягодин" митники виявили у підлозі причепа вантажного транспортного засобу схованку, де містилось 26360 пачок цигарок білоруського виробництва без марок акцизного податку України вартістю понад 515 тисяч гривень.

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"Їхнім власником виявився водій - громадянин Польщі. Він переконував, що повертається додому "порожнім" після завершення офіційного рейсу", - зазначили у ДФС.

За приховування товару від митного контролю з облаштуванням тайника іноземцю загрожує відповідальність за ст. 483 Митного Кодексу України.

"Це передбачає конфіскацію партії цигарок і транспортного засобу, в якому вони були сховані (за рішенням суду). Наразі цигарки і напівпричіп, оцінений фахівцями у понад 347 тисяч грн, вилучені на склад митниці. Крім того, іноземцю доведеться сплатити штраф у розмірі 100 відсотків вартості прихованого товару. Для забезпечення його стягнення у чоловіка як такого, що не має в Україні постійного місця проживання, затримано тягач VOlVO вартістю понад 562 тисяч грн", - уточнили у ДФС.

А на посту "Доманове" у водія, громадянина Білорусії, вилучили 160 ящиків сигарет, загалом 80 тисяч пачок вартістю 1 млн 872 тисяч гривень.

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"Незадекларована продукція була складена між металоконструкціями, які міжнародний перевізник доставляв офіційно на замовлення українського покупця. Сигарети вилучені на склад митниці", - розповіли у ДФС.

У відомстві уточнили, що правопорушення містить ознаки злочину за ст. 204 Кримінального Кодексу України. Незаконне транспортування з метою збуту тютюнових виробів карається штрафом від п’ятисот до тисячі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з конфіскацією продукції.

Крім того, іноземцю доведеться сплатити штраф - 100 відсотків вартості прихованого товару.

Нагадаємо, співробітник СБУ продавав зроблені на окупованому Донбасі цигарки.