Львівські митники знайшли мечі у посилках з США
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. У міжнародних поштових відправленнях працівники Львівської митниці виявили мечі і ножі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДФС.
"Під час митного огляду п’яти міжнародних поштових відправлень – посилок працівники митниці виявили 3 ножі, 5 мечів та один штик-ніж",- йдеться у повідомленні.
Згідно з документами, відправниками є громадяни, що проживають або перебувають у США, а отримувачами – мешканці з різних областей України.
Експертиза встановила, що всі предмети є холодною зброєю колючо-ріжучої та колючо-рубної дії.
"Враховуючи викладене, громадяни порушили порядок пересилання через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях товарів, заборонених до такого пересилання", - додали у прес-службі.
Такі дії мають ознаки порушень митних правил, передбачених ст. 473 Митного кодексу України і тягне за собою конфіскацію товарів.
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