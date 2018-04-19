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Луценко призвал возбуждать дела за некачественное строительство дорог

Киев • УНН

 • 9310 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко акцентировал на открытии уголовных производств в случае некачественного строительства автомобильных дорог в регионах. Об этом он сказал на брифинге в Днепропетровской области, передает УНН со ссылкой на сообщение в Facebook пресс-секретаря Луценко Ларисы Сарган.

Луценко призвал возбуждать дела за некачественное строительство дорог

"Юрий Луценко отметил необходимость изучения состояния дорог после строительства и капитального ремонта в течение последних двух лет. В случае разрушения этих объектов - возбуждать уголовные дела и привлекать к уголовной ответственности заказчиков, исполнителей, работников технического надзора", - написала Сарган.

Также, по ее словам, во время совещания Генпрокурор поднял вопрос массового незаконного засева земель государственного резерва, из которых чиновники земельных управлений, местных территориальных общин незаконно получают доходы без уплаты налогов.

"Позиция прокуратуры очень проста: всяческая поддержка фермеров, которые официально оформили свои земли и платят соответствующие налоги государству, и недопущения нелегальных посевов", - цитирует пресс-секретарь слова Юрия Луценко.

Как сообщал УНН, в правительстве подготовили законопроект, который предусматривает создание черного списка непорядочных организаций, выполняющих ремонтно-дорожные работы.

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