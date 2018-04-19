Луценко закликав порушувати справи за неякісне будівництво доріг
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко наголосив на відкритті кримінальних проваджень в разі неякісного будівництва автомобільних доріг у регіонах. Про це він сказав на брифінгу у Дніпропетровській області, передає УНН з посиланням на повідомлення у Facebook прес-секретар Луценка Лариси Сарган.
“Юрій Луценко наголосив на необхідності вивчення стану доріг після будівництва та капітального ремонту протягом останніх двох років. У разі руйнування цих об’єктів — порушувати кримінальні справи та притягувати до кримінальної відповідальності замовників, виконавців, працівників технічного нагляду”, — написала Сарган.
Також, з її слів, під час наради Генпрокурор підняв питання масового незаконного засівання земель державного резерву, з яких чиновники земельних управлінь, місцевих територіальних громад незаконно отримують доходи без сплати податків.
“Позиція прокуратури дуже проста: всіляка підтримка фермерів, які офіційно оформили свої землі та платять належні податки до держави, і недопущення нелегальних посівів” — цитує прес-секретар слова Юрія Луценка.
Як повідомляв УНН, в уряді підготували законопроект, який передбачає створення чорного списку непорядних організацій, що виконують ремонтно-дорожні роботи.