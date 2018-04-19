Ремонт доріг: халтурників вноситимуть до чорного списку
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. В уряді підготували законопроект, який передбачає створення чорного списку непорядних організацій, що виконують ремонтно-дорожні роботи. Про це на III Українському інфраструктурному форумі сказав голова Укравтодору Славомір Новак, передає кореспондент УНН.
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"Ми підготували проект закону, який передбачає створення чорного списку непорядних організацій, що виконують ремонтно-дорожні роботи", - сказав Новак.
Цей закон дозволить відслідковувати, хто із підрядників неякісно виконує роботи.
Нагадаємо, у ЄБРР назвали основний напрям інвестицій в українські дороги.