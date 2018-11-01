Луценко считает российские санкции пиар-ходом для населения РФ

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что рассматривает российские санкции как пиар-ход для населения России, чтобы они поверили в то, что РФ якобы еще имеет какой-то вес на международной арене. Об этом он сказал во время встречи со студентами Украинского католического университета во Львове, передает УНН.