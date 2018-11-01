Луценко считает российские санкции пиар-ходом для населения РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что рассматривает российские санкции как пиар-ход для населения России, чтобы они поверили в то, что РФ якобы еще имеет какой-то вес на международной арене. Об этом он сказал во время встречи со студентами Украинского католического университета во Львове, передает УНН.
"Я рассматриваю эти списки исключительно как пиар-ход для внутреннего потребления населения российской империи. Этот пиар очень понятен - граждане России должны якобы поверить, что Российская Федерация еще имеет какой-то вес на международной арене. На самом деле, "изгой" хочет продемонстрировать, что он еще что-то может в международном плане", - отметил Луценко.
Он отметил, что Россия может лишь использовать грубую варварскую силу, окуппируя другие страны. Как уточнил Генпрокурор, Россия еще может подкупать по всему миру агентов влияния, но но большее не способна.
"Уверен, что этот список является не тем предметом, который должен нас интересовать", - сказал он.
Также Луценко рассказал, почему нет в списке российских санкций фамилии украинского президента Петра Порошенко.
"Что касается наличия или отсутствия президентов, насколько я знаю, в мировой практике еще ни разу не было такого явления. Хотя для России это наверняка не сдерживающий фактор. Почему? Не знаю", - добавил Генпрокурор.
Напомним, Россия ввела экономические санкции в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний. Такое постановление от 1 ноября, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте правительства РФ.
В список, в частности, попал Генпрокурор Украины Юрий Луценко. Также под российскими санкциями - половина украинского Кабинета министров и более ста народных депутатов.
Как пояснили в Кремле, включение Президента Украины в санкционный список было бы уже "запредельным шагом".