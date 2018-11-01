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Луценко розглядає російські санкції як піар-хід для населення РФ

Луценко розглядає російські санкції як піар-хід для населення РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що розглядає російська санкції як піар-хід для населення Росії, аби вони повірили про те, що РФ нібито ще має якусь вагу на міжнародній арені. Про це він сьогодні сказав під час зустрічі зі студентами Українського католицького університету у Львові, передає УНН.

“Я розглядаю ці списки винятково як піар-хід для внутрішнього споживання населення російської імперії. Цей піар дуже зрозумілий — громадяни Росії мають нібито повірити, що Російська Федерація ще має якусь вагу на міжнародній арені. Насправді, "ізгой" хоче продемонструвати, що він ще щось може у міжнародному плані”, — зазначив Луценко.

Він наголосив, що Росія може лише використовувати грубу варварську силу, окуповуючи інші країни. Як уточнив Генпрокурор, ще може підкуповувати по всьому світу агентів упливу, але не більше Росія не здатна.

“Упевнений, що цей список є не тим предметом, який має нас цікавити”, — сказав він.

Також Луценко розповів, чому немає у списку російських санкцій прізвища українського президента Петра Порошенка.

“Стосовно наявності чи відсутності президентів, наскільки я знаю, у світовій практиці ще жодного разу не було такого явища. Хоча для Росії це напевно не стримуючий фактор. Чому? Не знаю”, — додав Генпрокурор.

Нагадаємо, Росія ввела економічні санкції стосовно 322 українських громадян і 68 компаній. Таку постанову від 1 листопада, підписану прем’єр-міністром Дмитром Медведєвим, опубліковано на сайті уряду РФ.

До списку, зокрема, потрапив Генпрокурор України Юрій Луценко. Також під російськими санкціями - половина українського Кабінету міністрів та більше ста народних депутатів.

Як пояснили у Кремлі, включення Президента України до санкційного списку було б вже "кроком, що виходить за межі".

Українські Національні Новини

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