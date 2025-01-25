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Лунный зонд Firefly зафиксировал затмение Земли из космоса

Лунный зонд Firefly зафиксировал затмение Земли из космоса

Киев  •  УНН

 • 7153 просмотра

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Посадочный модуль Blue Ghost компании Firefly Aerospace сделал редкие снимки затмения Земли во время своей миссии к Луне. Аппарат успешно начал 45-дневную миссию и уже передает научные данные на Землю.

Посадочный модуль Blue Ghost компании Firefly Aerospace, запущенный к Луне 15 января, сделал уникальные снимки затмения Земли из космоса. Об этом сообщает Gizmodo, пишет УНН.

Детали 

Как сообщает СМИ, посадочный модуль Blue Ghost компании Firefly начал свое путешествие к Луне чуть больше недели назад, и миссия уже передала звездные снимки из космоса. Кроме проверки списка критических вех, Blue Ghost также сделал классическую фотографию Земли и зафиксировал короткий момент темноты, когда Земля затмила Солнце.

Blue Ghost был запущен 15 января из Космического центра Кеннеди во Флориде на ракете SpaceX Falcon 9 в рамках миссии "Ghost Riders in the Sky". Аппарат пробудет в космосе 45 дней, прежде чем попытается совершить мягкую посадку на поверхность Луны.

Вскоре после запуска аппарат сделал первый снимок из космоса, на котором видно его верхнюю палубу, антенны X-диапазона и полезную нагрузку NASA LEXI.

Шесть научных инструментов Blue Ghost уже передают данные на Землю, в то время как одна полезная нагрузка, LuGRE, начала свои научные операции, согласно заявлению компании Firefly.

"Разработанная Итальянским космическим агентством, LuGRE отслеживает сигналы от спутников GPS и Galileo во время нашего транзита от Земли до Луны, чтобы проверить получение и использование сигнала на пути", - написала компания.

18 января команда Firefly провела первый запуск двигателя Blue Ghost, впервые запустив двигатели и основные двигатели посадочного модуля в космосе. Включение двигателя приблизило космический аппарат к Земле в рамках подготовки к будущим маневрам.

Во время пребывания на орбите Земли Blue Ghost зафиксировал редкое явление - момент, когда Земля на короткое время заблокировала солнечный свет, создавая впечатляющее затмение.

Blue Ghost будет находиться на орбите Земли в течение 25 дней, после чего запустит двигатели для перехода на траекторию к Луне. Blue Ghost проведет четыре дня на пути к Луне и еще 16 дней на орбите спутника Земли, прежде чем попытается приземлиться на ее поверхность.

Напомним 

Ранее УНН писал, запуск ракеты Alpha компании Firefly Aerospace не достиг запланированной орбиты, но миссия продолжается с установленной связью.

Алина Волянская

Алина Волянская

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