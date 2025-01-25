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Місячний зонд Firefly зафіксував затемнення Землі з космосу

Місячний зонд Firefly зафіксував затемнення Землі з космосу

Київ • УНН

 • 32960 перегляди

Посадковий модуль Blue Ghost компанії Firefly Aerospace зробив рідкісні знімки затемнення Землі під час своєї місії до Місяця. Апарат успішно розпочав 45-денну місію та вже передає наукові дані на Землю.

Посадковий модуль Blue Ghost компанії Firefly Aerospace, запущений до Місяця 15 січня, зробив унікальні знімки затемнення Землі з космосу. Про це повідомляє Gizmodo, пише УНН.

Деталі 

Як повідомляє ЗМІ, посадковий модуль Blue Ghost компанії Firefly розпочав свою подорож до Місяця трохи більше ніж тиждень тому, і місія вже передала зоряні знімки з космосу. Окрім перевірки списку критичних віх, Blue Ghost також зробив класичну фотографію Землі і зафіксував короткий момент темряви, коли Земля затьмарила Сонце.

Blue Ghost був запущений 15 січня із Космічного центру Кеннеді у Флориді на ракеті SpaceX Falcon 9 у межах місії "Ghost Riders in the Sky". Апарат пробуде в космосі 45 днів, перш ніж спробує здійснити м’яку посадку на поверхню Місяця.

Невдовзі після запуску апарат зробив перший знімок із космосу, на якому видно його верхню палубу, антени X-діапазону і корисне навантаження NASA LEXI.

Шість наукових інструментів Blue Ghost уже передають дані на Землю, у той час як одне корисне навантаження, LuGRE, почало свої наукові операції, згідно із заявою компанії Firefly.

"Розроблена Італійським космічним агентством, LuGRE відстежує сигнали від супутників GPS і Galileo під час нашого транзиту від Землі до Місяця, щоб перевірити отримання і використання сигналу на шляху", - написала компанія.

18 січня команда Firefly провела перший запуск двигуна Blue Ghost, вперше запустивши двигуни та основні двигуни посадкового модуля в космосі. Увімкнення двигуна наблизило космічний апарат до Землі в межах підготовки до майбутніх маневрів.

Під час перебування на орбіті Землі Blue Ghost зафіксував рідкісне явище - момент, коли Земля на короткий час заблокувала сонячне світло, створюючи вражаюче затемнення.

Blue Ghost перебуватиме на орбіті Землі протягом 25 днів, після чого запустить двигуни для переходу на траєкторію до Місяця. Blue Ghost проведе чотири дні на шляху до Місяця і ще 16 днів на орбіті супутника Землі, перш ніж спробує приземлитися на його поверхню.

Нагадаємо 

Раніше УНН писав, запуск ракети Alpha компанії Firefly Aerospace не досягнув запланованої орбіти, але місія триває зі встановленим зв'язком.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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