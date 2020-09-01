Лукашенко заявил, что хочет с Путиным сохранить "общее Отечество"

"В Послании до выборов я сказал: вы нас сегодня называете партнерами. Не братьями стали, а партнерами. А зря! Это услышали и в Кремле, и везде. Мы сегодня братья. Но зачем ожидать, чтобы нас кто-то жиманул на Западе, чтобы мы снова стали братьями? Это урок. Мы сделаем соответствующие выводы. Мы с президентом (России - ред.) уже сделали эти выводы. И чтобы там ни говорили у вас, что бы ни вякали на площадях у нас, мы сохраним наше общее Отечество. Наше общее Отечество, где живут два народа от одного корня. Это Отечество от Бреста до Владивостока", - сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что Беларусь и Россию связывают в том числе тесные кооперационные, производственные связи.

"Никогда я не отворачивался от России. Я опытный человек. Я же понимаю, что у нас очень сильно увязана производственная цепочка. Это чисто медийная выдумка, что Лукашенко повернулся на Запад", - сказал он.

Напомним, на выходных состоялся телефонный разговор между Путиным и Лукашенко, они договорились о личной встрече в ближайшее время.