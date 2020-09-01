Лукашенко заявив, що хоче з Путіним зберегти "спільну Вітчизну"

"У Посланні до виборів я сказав: ви нас сьогодні називаєте партнерами. Не братами стали, а партнерами. А дарма! Це почули і в Кремлі, і всюди. Ми сьогодні брати. Але навіщо чекати, щоб нас хтось "жиманув" на Заході, щоб ми знову стали братами? Це урок. Ми зробимо відповідні висновки. Ми з президентом (Росії - ред.) вже зробили ці висновки. І щоб там не говорили у вас, що б не дзявкали на площах у нас, ми збережемо нашу спільну Вітчизну. Нашу спільну Вітчизну, де живуть два народи від одного кореня. Це Бітчизна від Бреста до Владивостока", - сказав Лукашенко.

Він підкреслив, що Білорусь і Росію пов'язують в тому числі тісні коопераційні, виробничі зв'язки.

"Ніколи я не відвертався від Росії. Я досвідчена людина. Я ж розумію, що у нас дуже сильно пов'язаний виробничий ланцюжок. Це чисто медійна вигадка, що Лукашенко повернувся на Захід", - сказав він.

Нагадаємо, на вихідних відбулася телефонна розмова між Путіним і Лукашенком, де вони домовилися про особисту зустріч найближчим часом.