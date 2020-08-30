Лукашенко и Путин договорились встретиться в Москве в ближайшее время
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Сегодня состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента России Владимира Путина. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера, передает УНН.
Так, сообщается, что главы государств "обсудили наиболее актуальные на сегодня вопросы, в том числе двустороннего сотрудничества, а также ситуацию внутри Беларуси".
"Отдельно Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили обстановку и вокруг нашей страны. Главы государств договорились о личной встрече в ближайшее время. Она, в частности, состоится во время визита Александра Лукашенко в Москву", - пишет агентство.
Как сообщал УНН, предыдущий телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина состоялся 24 августа.