Лукашенко и Путин снова созвонились: о чем шла речь
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина состоялся сегодня днем. Об этом со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера сообщает "БЕЛТА", передает УНН.
Стороны, как указано, обсудили ситуацию внутри Беларуси и на внешнем контуре, особенно на западном направлении.
Кроме того, они обсудили вопросы борьбы с коронавирусом. "В этом ключе президенты договорились, что граждане Беларуси в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса, произведенной в Российской Федерации. Также Беларусь станет первой страной, куда будет поставлена данная вакцина", - говорится в сообщении.
В свою очередь в Кремле заявили, во время разговора Лукашенко "информировал о предпринимаемых мерах в целях нормализации обстановки в стране (Беларуси - ред.)".
"Затрагивалась также тематика двустороннего сотрудничества в вопросах противодействия коронавирусной инфекции", - указали в Кремле.
Добавим, после начала протестов в Беларуси Путин и Лукашенко уже проводили телефонные разговоры.