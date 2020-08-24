Лукашенко і Путін знову зідзвонилися: про що йшлося
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Телефонна розмова президента Білорусі Олександра Лукашенка і президента Росії Володимира Путіна відбувся сьогодні вдень. Про це з посиланням на пресслужбу білоруського лідера повідомляє "БЕЛТА", передає УНН.
Сторони, як зазначено, обговорили ситуацію всередині Білорусі і на зовнішньому контурі, особливо на західному напрямку.
Окрім того, вони обговорили питання боротьби з коронавірусом. "У цьому ключі президенти домовилися, що громадяни Білорусі в добровільному порядку візьмуть участь в третьому етапі випробувань вакцини від коронавірусу, виробленої в Російській Федерації. Також Білорусь стане першою країною, куди буде поставлена ця вакцина", - йдеться в повідомленні.
Своєю чергою в Кремлі заявили, що під час розмови Лукашенко "інформував про заходи, що вживаються з метою нормалізації обстановки в країні (Білорусі - ред.)".
"Торкалися також тематики двостороннього співробітництва в питаннях протидії коронавірусній інфекції", - вказали в Кремлі.
Додамо, після початку протестів у Білорусі Путін і Лукашенко вже проводили телефонні розмови.