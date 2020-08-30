Лукашенко і Путін домовилися зустрітися в Москві в найближчим часом

Так, повідомляється, що глави держав "обговорили найбільш актуальні на сьогодні питання, в тому числі двостороннього співробітництва, а також ситуацію всередині Білорусі".

"Окремо Олександр Лукашенко і Володимир Путін обговорили обстановку і навколо нашої країни. Глави держав домовилися про особисту зустріч найближчим часом. Вона, зокрема, відбудеться під час візиту Олександра Лукашенка в Москву", - пише агентство.

Як повідомляв УНН, попередня телефонна розмова президента Білорусі Олександра Лукашенка і президента Росії Володимира Путіна відбулася 24 серпня.