Лукашенко і Путін домовилися зустрітися в Москві в найближчим часом
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Сьогодні відбулася телефонна розмова Президента Білорусі Олександра Лукашенка і Президента Росії Володимира Путіна. Про це пише БЕЛТА з посиланням на пресслужбу білоруського лідера, передає УНН.
Так, повідомляється, що глави держав "обговорили найбільш актуальні на сьогодні питання, в тому числі двостороннього співробітництва, а також ситуацію всередині Білорусі".
"Окремо Олександр Лукашенко і Володимир Путін обговорили обстановку і навколо нашої країни. Глави держав домовилися про особисту зустріч найближчим часом. Вона, зокрема, відбудеться під час візиту Олександра Лукашенка в Москву", - пише агентство.
Як повідомляв УНН, попередня телефонна розмова президента Білорусі Олександра Лукашенка і президента Росії Володимира Путіна відбулася 24 серпня.