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Лукашенко заявил о риске “вовлечь” Россию в миграционный кризис на границе с Польшей

Киев • УНН

 • 20341 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о риске “вовлечь” Россию в миграционный кризис на белорусско-польской границе. Об этом Лукашенко заявил в интервью, фрагмент которого опубликовал Telegram-канал “Пул первого”, пишет УНН.

Лукашенко заявил о риске “вовлечь” Россию в миграционный кризис на границе с Польшей

Цитата

“Мы знаем, что если не дай Бог мы допустим какую-то ошибку, если мы оступимся, то это сразу же вовлечет в этот водоворот Россию. А это крупнейшая ядерная держава. Я — не безумец, я прекрасно понимаю, к чему это может привести. Поэтому никакого тут нет, знете, героизма — схватил автомат и пошел на польскую границу... нет, ни в коем случае”, ― сказал Лукашенко.

Детали

Ранее сегодня Лукашенко созвонился с президентом РФ Владимиром Путиным, следует из сообщения пресслужбы Кремля.

Сообщалось, что во время разговора “президенты обменялись также мнениями о ситуации с беженцами на белорусско-польской и белорусско-литовской границах”.

Контекст

8 ноября ситуация на польско-белорусской границе обострилась.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами. Большая группа нелегалов пыталась прорваться на территорию страны.

На границе были слышны выстрелы. Белорусские пограничники заявили, что они раздавались с польской стороны.

В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Премьер-министры этих стран в совместном заявлении призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства.

В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Польша начала строительство забора на границе с Беларусью.

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