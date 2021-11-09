Лукашенко заявив про ризик "залучити" Росію до міграційної кризи на кордоні з Польщею
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про ризик "залучити" Росію в міграційну кризу на білорусько-польському кордоні. Про це Лукашенко заявив в інтерв'ю, фрагмент якого опублікував Telegram-канал "Пул першого", пише УНН.
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“Ми знаємо, що якщо, не дай Бог, ми допустимо якусь помилку, якщо ми оступимося, то це відразу ж залучить в цей вир Росію. А це найбільша ядерна держава. Я - не божевільний, я прекрасно розумію, до чого це може привести. Тому ніякого тут немає, знете, героїзму - схопив автомат і пішов на польський кордон. Ні, ні в якому разі", ― сказав Лукашенко.
Деталі
Раніше сьогодні Лукашенко зідзвонився з президентом РФ Володимиром Путіним, випливає з повідомлення пресслужби Кремля.
Повідомлялося, що під час розмови "президенти обмінялися також думками про ситуацію з біженцями на білорусько-польському та білорусько-литовському кордонах".
Контекст
8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні загострилася.
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що країна привела в готовність війська вздовж кордону через напружену ситуацію з мігрантами. Велика група нелегалів намагалася прорватися на територію країни.
На кордоні були чутні постріли. Білоруські прикордонники заявили, що вони лунали з польського боку.
Наприкінці серпня Польща, Литва, Латвія та Естонія звинуватили Білорусь у використанні нелегальних мігрантів як зброї у так званій гібридній війні проти ЄС. Прем'єр-міністри цих країн у спільній заяві закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва.
В рамках боротьби з потоком нелегальних мігрантів Польща почала будівництво паркану на кордоні з Білоруссю.