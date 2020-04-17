Лукашенко предложил возобновить обучение в школах Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет о необходимости начинать учебный процесс в школах со следующей недели. Об этом сообщает УНН со ссылкой на БЕЛТА.
"Надо аккуратно следить за людьми и по поводу образования, школ и прочего, надо начинать учиться. Но медленно, спокойно. В деревне нет проблем (ну и надо же понимать, что мы детей кормим и все на посевной, куда девать детей). И проблем там нет. ОРВИ уже закончились", - сказал Лукашенко.
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По мнению президента Беларуси, если "могут где-то заниматься - пусть занимаются. Если в городе где-то, то неделя должна уйти на медленное втягивание детей к концу недели после Пасхи в образовательный процесс".
Отметим, что в стране продолжены "весенние каникулы в учреждениях общего среднего образования до 18 апреля".
Как ранее сообщал УНН, Лукашенко не признает, что 29 человек в Беларуси умерли из-за COVID-19.