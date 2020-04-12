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ВООЗ закликала Білорусь підготувати лікарні для інфікованих COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров’я звернулася до влади Білорусі із закликом готуватися до несприятливого розвитку ситуації з епідемією коронавірусної інфекції. Про це йшлося 11 квітня в Мінську на зустрічі групи експертів ВООЗ із журналістами, повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.

За результатами вивчення ситуації фахівці дійшли висновку, що епідемія в Білорусі перейшла в більш небезпечну фазу, заявив керівник групи Патрік О'Коннор. Він рекомендував білоруській владі підготувати лікарні для прийому інфікованих. Представники ВООЗ також рекомендували скасувати всі масові заходи, включно із запланованим на 9 травня військовим парадом.

Міністерство оборони Білорусі раніше 11 квітня заявило, що "навіть не розглядає" можливість скасування або перенесення параду.

Міністр охорони здоров’я Білорусі Володимир Каранік після прес-конференції експертів ВООЗ і всупереч їхнім рекомендаціям, заявив, що країна не потребує запровадження широких карантинних заходів. За словами Караніка, "обмежувальні заходи не приведуть до ліквідації захворювання".

З початку квітня в Білорусі, за офіційними даними, число інфікованих зросло більш ніж у 10 разів. Підтверджено діагнози у 2226 людей, серед них понад 300 медиків. Більш як 20 людей померли. Президент Білорусі Олександр Лукашенко поки не коментував висновки, оприлюднені в Мінську експертами Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Нагадаємо, Білорусь просить ЄС про допомогу через коронавірус.

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