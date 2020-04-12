ВОЗ призвала Беларусь подготовить больницы для инфицированных COVID-19

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Всемирная организация здравоохранения обратилась к властям Беларуси с призывом готовиться к неблагоприятному развитию ситуации с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом шла речь 11 апреля в Минске на встрече группы экспертов ВОЗ с журналистами, сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.