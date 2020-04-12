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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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ВОЗ призвала Беларусь подготовить больницы для инфицированных COVID-19

ВОЗ призвала Беларусь подготовить больницы для инфицированных COVID-19

Киев  •  УНН

 • 14497 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Всемирная организация здравоохранения обратилась к властям Беларуси с призывом готовиться к неблагоприятному развитию ситуации с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом шла речь 11 апреля в Минске на встрече группы экспертов ВОЗ с журналистами, сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

По результатам изучения ситуации специалисты пришли к выводу, что эпидемия в Беларуси перешла в более опасную фазу, заявил руководитель группы Патрик О'Коннор. Он рекомендовал белорусским властям подготовить больницы для приема инфицированных. Представители ВОЗ также рекомендовали отменить все массовые мероприятия, включая запланированным на 9 мая военным парадом.

Министерство обороны Беларуси раньше 11 апреля заявило, что "даже не рассматривает" возможность отмены или переноса парада.

Министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник после пресс-конференции экспертов ВОЗ и вопреки их рекомендациям, заявил, что страна не требует введения широких карантинных мероприятий. По словам Караника, "ограничительные меры не приведут к ликвидации заболевания".

С начала апреля в Беларуси, по официальным данным, число инфицированных возросло более чем в 10 раз. Подтверждено диагнозы в 2226 человек, среди них более 300 медиков. Более 20 человек умерли. Президент Беларуси Александр Лукашенко пока не комментировал выводы, обнародованные в Минске экспертами Всемирной организации здравоохранения.

Напомним, Беларусь просит ЕС о помощи из-за коронавируса.

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