Беларусь просит ЕС о помощи из-за коронавируса

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Беларусь обратилась к ЕС с просьбой поддержать ее систему здравоохранения и помочь в преодолении макроэкономических последствий кризиса коронавируса. Об этом на пресс-конференции по итогам видеосовещания министров по делам помощи развитию стран ЕС заявил глава европейской дипломатии Хосеп Боррель, передает УНН со ссылкой на DW.