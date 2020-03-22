Лукашенко отказался эвакуировать белорусов за рубежом, которые выехали после предупреждений о пандемии
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не будет посылать чартерные рейсы за белорусами, которые выехали из страны несмотря на предупреждения об эпидемии коронавируса в мире. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Белта".
Президент отметил, что многие белорусы полетели на отдых, зная, что в мире сложная обстановка из-за пандемии и многие страны закрывают свои границы.
"Мы уже гвалтом кричим: не едьте за границу, побудьте дома. Нет, все равно прут за эту границу. Тем, кто уехал после наших предупреждений, - никаких чартеров. Пусть там и сидят, если туда выехали", - сказал Лукашенко.
Президент также раскритиковал граждан, постоянно пересекают западную границу, пользуясь картой поляка.
По информации Министерства иностранных дел Беларуси, за последние несколько дней за границу выехало около 11 000 граждан.
Напомним, Беларусь не намерена поднимать вопрос о закрытии границы из-за COVID-19.