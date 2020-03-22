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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100566 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103778 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105812 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104788 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 113456 просмотра

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Лукашенко отказался эвакуировать белорусов за рубежом, которые выехали после предупреждений о пандемии

Лукашенко отказался эвакуировать белорусов за рубежом, которые выехали после предупреждений о пандемии

Киев  •  УНН

 • 63199 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не будет посылать чартерные рейсы за белорусами, которые выехали из страны несмотря на предупреждения об эпидемии коронавируса в мире. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Белта".

Президент отметил, что многие белорусы полетели на отдых, зная, что в мире сложная обстановка из-за пандемии и многие страны закрывают свои границы.

"Мы уже гвалтом кричим: не едьте за границу, побудьте дома. Нет, все равно прут за эту границу. Тем, кто уехал после наших предупреждений, - никаких чартеров. Пусть там и сидят, если туда выехали", - сказал Лукашенко.

Президент также раскритиковал граждан, постоянно пересекают западную границу, пользуясь картой поляка.

По информации Министерства иностранных дел Беларуси, за последние несколько дней за границу выехало около 11 000 граждан.

Напомним, Беларусь не намерена поднимать вопрос о закрытии границы из-за COVID-19.

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