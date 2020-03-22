Лукашенко відмовився евакуювати білорусів за кордоном, які виїхали після попереджень про пандемію

КИЇВ. 22 березня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не буде посилати чартерні рейси за білорусами, які виїхали з країни попри попередження про епідемію коронавірусу у світі. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Белта".