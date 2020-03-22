Лукашенко відмовився евакуювати білорусів за кордоном, які виїхали після попереджень про пандемію
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не буде посилати чартерні рейси за білорусами, які виїхали з країни попри попередження про епідемію коронавірусу у світі. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Белта".
Президент зауважив, що багато білорусів полетіли на відпочинок, знаючи, що в світі складна обстановка через пандемію і багато країн закривають свої кордони.
"Ми вже ґвалтом кричимо: не їдьте за кордон, побудьте вдома. Ні, все одно пруть за цей кордон. Тим, хто виїхав після наших попереджень, - ніяких чартерів. Нехай там і сидять, якщо туди виїхали", - сказав Лукашенко.
Президент також розкритикував громадян, які постійно перетинають західний кордон, користуючись картою поляка.
За інформацією Міністерства закордонних справ Білорусі, за останні кілька діб за кордон виїхало близько 11 тисяч громадян.
Нагадаємо, Білорусь не має наміру піднімати питання про закриття кордону через COVID-19.