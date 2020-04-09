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Білорусь просить ЄС про допомогу через коронавірус

Білорусь просить ЄС про допомогу через коронавірус

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. Білорусь звернулася до ЄС з проханням підтримати її систему охорони здоров'я і допомогти в подоланні макроекономічних наслідків кризи коронавірусу. Про це на пресконференції за підсумками відеонаради міністрів у справах допомоги розвитку країн ЄС заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, передає УНН з посиланням на DW.

Він додав, що, ЄС надасть фінансову допомогу Білорусі для подолання кризи через епідемію коронавірусу у відповідь на її прохання. "Ми зараз вивчаємо, як можемо виконати це прохання, приділивши особливу увагу економічній підтримці системи охорони здоров'я та громадянського суспільства. Загальний розмір цієї допомоги поки не визначений, але імовірно він буде близько 60 мільйонів євро", - сказав Боррель.

"Сигнал простий і зрозумілий. ЄС готовий підтримати наших партнерів і сусідів в цей дуже важкий час, настільки, наскільки це можливо, відповідаючи на прохання про допомогу, звідки б вони не були", - заявив Боррель.

Тим часом до Білорусі прибула місія Всесвітньої організації охорони здоров'я.

До складу делегації увійшли три експерти. Офіційна робота місії розпочнеться 9 квітня і продовжиться до суботи - 11 Квітня. Делегація прибула до Білорусі на запрошення глави білоруської держави.

Експертам буде надана можливість на місці оцінити реальну ситуацію, адекватність вжитих заходів, проаналізувати підходи до надання медичної допомоги. Планується, що фахівці відвідають заклади охорони здоров'я Мінська, а також Мінської та Вітебської областей.

Нагадаємо, Лукашенко відмовився евакуювати білорусів за кордоном, які виїхали після попереджень про пандемію.

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