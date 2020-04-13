Пандемія коронавірусу: Лукашенко і далі не визнає, що у Білорусі 29 людей померли від COVID-19

“Люди бояться. Тому я їм хочу сказати наступне: у нас в країні не померла жодна людина від коронавірусу. Жодна! Вони померли від букета хронічних хвороб, які у них були... Коронавірус — це навіть не поштовх. Це та атмосфера, в якій розвиваються їх хронічні хвороби. Ось у чому причина. Тому я кажу, що у нас чисто від коронавірусу жодна людина не померла”, — сказав Лукашенко.

За його словами, йому доповідають, що “ось цей психоз, особливо коронавірусний, довів до того, що люди (з позитивним тестом на вірус) вже опустили руки і в лікарнях перестали боротися за життя”.

“Нехай навіть не переживають. Ніхто від коронавірусу в нашій країні не помре. Я публічно про це заявляю. Це моє тверде переконання, виходячи з аналізу не тільки минулих років. У нас вже досвід цього року є... Ми вже знайшли комбінації ліків, щоб рятувати людей. Тому ми за кожну людину будемо не боротися, а битися. І якщо ця людина не опустила руки, вона обов’язково видужає”, — заявив Лукашенко.

За даними Міністерства охорони здоров’я Білорусі на 13 квітня, в країні виявлено 2 919 осіб з коронавірусною інфекцією. 203 хворих видужали, 29 померли.

У Білорусі не вводили масштабні обмеження в зв’язку з карантином. Кордони країни відкриті, державні підприємства та бізнес продовжують працювати. У країні триває єдиний в Європі футбольний чемпіонат.

При цьому через COVID-19 влади Білорусі почали відправляти людей, що приїхали з-за кордону на самоізоляцію, заборонили масові заходи за участю іноземців, продовжили канікули в школах і відклали планові операції і госпіталізації. В іншому вони обмежуються рекомендаціями: уникати масових скупчень людей, тримати дистанцію, працювати віддалено.