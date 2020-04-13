Пандемия коронавируса: Лукашенко и далее не признает, что 29 людей в Беларуси умерли из-за COVID-19

“Люди боятся. Поэтому я им хочу сказать следующее: у нас в стране не умер ни один человек от коронавируса. Ни один! Они умерли от букета хронических болезней, которые у них были... Коронавирус — это даже не толчок. Это та атмосфера, в которой развиваются их хронические болезни. Вот в чем причина. Поэтому я говорю, что у нас чисто от коронавируса ни один человек не умер”, — сказал Лукашенко.

По его словам, ему докладывают, что “вот этот психоз, особенно коронавирусный, довел до того, что люди (с положительным тестом на вирус) уже опустили руки и в больницах перестали бороться за жизнь”.

“Пусть даже не переживают. Никто от коронавируса в нашей стране не умрет. Я публично об этом заявляю. Это мое твердое убеждение, исходя из анализа не только прошлых лет. У нас уже опыт этого года есть... Мы уже нашли комбинации лекарств, чтобы спасать людей. Поэтому мы за каждого человека будем не бороться, а сражаться. И если этот человек не опустил руки, он обязательно выздоровеет”, — заявил Лукашенко.

По данным Минздрава Беларуси на 13 апреля, в стране выявлены 2 919 человек с коронавирусной инфекцией. 203 заболевших выздоровели, 29 умерли.

В Беларуси не вводили масштабные ограничения в связи с карантином. Границы страны открыты, государственные предприятия и бизнес продолжают работать. В стране идет единственный в Европе футбольный чемпионат.

При этом из-за COVID-19 власти Беларуси начали отправлять приехавших из-за границы на самоизоляцию, запретили массовые мероприятия с участием иностранцев, продлили каникулы в школах и отложили плановые операции и госпитализации. В остальном они ограничиваются рекомендациями: избегать массовых скоплений людей, держать дистанцию, работать удаленно.