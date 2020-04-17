Лукашенко запропонував відновити навчання в школах Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляє про необхідність починати навчальний процес в школах з наступного тижня. Про це повідомляє УНН з посиланням на БЕЛТА.
"Треба акуратно дивитися за людьми і з приводу освіти, шкіл та іншого, треба починати вчитися. Але повільно, спокійно. В селі немає проблем (ну і треба ж розуміти, що ми діток годуємо та всі на посівний, куди подіти дітей). І проблем там немає. ГРВІ вже закінчилися", - сказав Лукашенко.
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На думку президента Білорусі, якщо "можуть десь займатися - нехай займаються. Якщо в місті десь, то тиждень повинен піти на повільне втягування дітей до кінця тижня після Пасхи в освітній процес".
Відзначимо, що в країні продовжені "весняні канікули в закладах загальної середньої освіти до 18 квітня".
Як раніше повідомляв УНН, Лукашенко не визнає, що 29 людей в Білорусі померли через COVID-19.