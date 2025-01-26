лукашенко уверен, что белорусские миротворцы были бы лучшим вариантом в Украине
Киев • УНН
Белорусский диктатор заявил, что его армия могла бы стать лучшим вариантом миротворцев в Украине. Он подчеркнул, что не планирует отправлять войска, но считает белорусов единственными, кто может обеспечить "нормальные взаимоотношения".
Белорусский диктатор александр лукашенко заявил, что белорусская армия могла бы быть лучшим вариантом размещения миротворцев на территории Украины, передает УНН.
Детали
Как заявил лукашенко, только белорусская армия могла бы быть лучшим вариантом размещения миротворцев на территории Украины. По его словам, это не означает, что он отправит в Украину свою армию, но "ради того, чтобы было так, как договорятся - это только белорусская армия".
Он также добавил, что он не "рвется в Украину и, скорее всего, своих людей туда не собирается отправлять", но "только белорусы могут обеспечить между средним и старшим братом нормальные взаимоотношения".
Напомним,
Белорусский диктатор александр лукашенко проголосовал на псевдовыборах президента.