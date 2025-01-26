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лукашенко впевнений, що білоруські миротворці були б найкращим варіантом в Україні

лукашенко впевнений, що білоруські миротворці були б найкращим варіантом в Україні

Київ • УНН

 • 35906 перегляди

Білоруський диктатор заявив, що його армія могла би стати найкращим варіантом миротворців в Україні. Він підкреслив, що не планує відправляти війська, але вважає білорусів єдиними, хто може забезпечити "нормальні взаємини".

Білоруський диктатор олександр лукашенко заявив, що білоруська армія могла би бути кращим варіантом розміщення миротворців на території України, передає УНН.

Деталі

Як заявив лукашенко, лише білоруська армія могла би бути кращим варіантом розміщення миротворців на території України. За його словами, це не означає, що він відправить в Україну свою армію, але "заради того, щоб було так, як домовляться - це лише білоруська армія".

Він також додав, що він не "рветься в Україну і, швидше за все, своїх людей туди не збирається відправляти", але "тільки білоруси можуть забезпечити між середнім і старшим братом нормальні взаємини".

Нагадаємо

Білоруський диктатор олександр лукашенко проголосував на псевдовиборах президента.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаПолітика
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