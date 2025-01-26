лукашенко впевнений, що білоруські миротворці були б найкращим варіантом в Україні

Білоруський диктатор олександр лукашенко заявив, що білоруська армія могла би бути кращим варіантом розміщення миротворців на території України, передає УНН.

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Як заявив лукашенко, лише білоруська армія могла би бути кращим варіантом розміщення миротворців на території України. За його словами, це не означає, що він відправить в Україну свою армію, але "заради того, щоб було так, як домовляться - це лише білоруська армія".

Він також додав, що він не "рветься в Україну і, швидше за все, своїх людей туди не збирається відправляти", але "тільки білоруси можуть забезпечити між середнім і старшим братом нормальні взаємини".

Нагадаємо

Білоруський диктатор олександр лукашенко проголосував на псевдовиборах президента.