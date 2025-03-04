Лукашенко поручил геологам искать редкоземельные металлы
Киев • УНН
Самопровозглашенный президент Беларуси поручил геологам исследовать наличие редкоземельных металлов в стране. Он отметил, что геологоразведка в стране развита недостаточно, а поиск этих металлов до сих пор не был приоритетным.
Самопроголошённый президент Беларуси Александр Лукашенко поручил специалистам исследовать наличие в стране редкоземельных металлов. Диктатор обратил внимание на то, что геологоразведка в стране развита недостаточно.
Об этом сообщило государственное агентство Беларуси БелТА, пишет УНН.
Наиболее актуальная тема. Говорят, что у нас в отвалах есть редкоземельные минералы. Нужно разведать и остальное: и химию, и нефть, и газ, и другое. Я ставил соответствующую задачу перед соответствующим министром
Он обратил внимание, что геологоразведка в стране находится на низком уровне, а поиск редкоземельных металлов не в поле зрения.
Их много не бывает в земле. Может, у нас не меньше, чем у других... Это будущее. Нужно копать, нужно смотреть, что есть у нас в земле
Напомним
РФ готова предложить сотрудничество США по редкоземельным металлам, в частности на оккупированном Донбассе, заявил российский диктатор Владимир Путин. Кроме того, Путин отметил, что "ресурсы редкоземельных металлов в Украине еще требуют оценки".