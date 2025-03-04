лукашенко доручив геологам шукати рідкоземельні метали

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко доручив фахівцям дослідити наявність у країні рідкоземельних металів. Диктатор звернув увагу не те, що геологорозвідка в країні розвинена недостатньо.

Про це повідомило державне агентство білорусі белта, пише УНН.

Найактуальніша тема. Кажуть, що в нас у відвалах є рідкоземельні мінерали. Треба розвідати і решту: і хімія, і нафта, і газ, та інше. Я ставив відповідне завдання перед відповідним міністром

Він звернув увагу, що геологорозвідка в країні перебуває на низькому рівні, а пошук рідкоземельних металів не в полі зору.

Їх багато не буває в землі. Може, у нас не менше, ніж в інших... Це майбутнє. Треба копати, треба дивитися, що є в нас у землі