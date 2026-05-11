лукашенко не готовит никакую наземную операцию, у беларуси нет сил - Коваленко

белорусский диктатор александр лукашенко не готовит никакую наземную операцию. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) Андрей Коваленко, передает УНН.

лукашенко не готовит никакую наземную операцию. Такого заявления не было, также в беларуси нет сил, способных проводить сейчас наземную операцию - подчеркнул коваленко.

По его словам, "все, что делает беларусь сейчас - имитирует некую бурную деятельность, включая информационные волны".

По факту, любые агрессивные действия автоматически станут ошибкой, которая приведет к плохим последствиям для самой беларуси. Украина следит за ситуацией, наши силы готовы к любому развитию событий. Сейчас много манипуляций - резюмировал Коваленко.

Необычная активность со стороны беларуси на границе - Зеленский анонсировал новые санкции

Контекст

лукашенко собрал совещание по вопросам белорусских госпрограмм вооружения и государственного оборонного заказа.

"Без оснащения войск современным вооружением решать задачи обороны невозможно. При этом хочу заметить, мы не должны бросаться на все виды вооружений, которые мы видим в современных конфликтах, или вы где-то в журнале прочитали, или вам кто-то сказал. Во-первых, мы должны иметь то оружие, которым мы можем сегодня воспользоваться, с которым мы умеем обращаться, наши прежде всего офицеры. Во-вторых, надо учитывать театр будущих военных действий – территорию беларуси. Это не пустыня, это даже не украинские степи", - приводит слова лукашенко канал "Пул Первого".

Впрочем, некоторые СМИ подали размышления белорусского лидера относительно современных войн и замечание, что их невозможно выиграть "только с воздуха". В качестве примера лукашенко привел войну между Ираном и США.

"Бомбили, забрасывали бомбами и ракетами... И что, выиграли? Без наземной операции никак", - резюмировал лукашенко.

Из беларуси в Украину залетала воздушная сфера, усиливающая сигнал для российских дронов - ГПСУ