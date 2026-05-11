лукашенко не готовит никакую наземную операцию, у беларуси нет сил - Коваленко

$43.850.0551.600.06
ukenru
13:39 • 3776 просмотра
НДС будут платить маркетплейсы: в Минфине рассказали, что изменит новая модель налогообложения международных посылок
13:09 • 10220 просмотра
«Евровидение-2026»: кто фавориты конкурса и какие шансы на победу у УкраиныVideo
12:55 • 7762 просмотра
ЕС и Британия ввели новые санкции из-за похищения и "русификации" украинских детей
Эксклюзив
12:50 • 7330 просмотра
Возможна ли встреча Зеленского и путина - эксперт объяснил, почему кремль блокирует прямые переговоры
10:05 • 11446 просмотра
Новый Трудовой кодекс должен стать основой для возвращения ветеранов на их рабочие места после войныPhoto
09:52 • 18500 просмотра
Умеров обсудил в США возможные форматы встреч и переговоров на уровне лидеров для завершения войны - Зеленский
11 мая, 06:52 • 18705 просмотра
4 украинца остаются на пораженном хантавирусом лайнере, еще один на спецрейсе в Нидерланды, все без признаков болезни - МИД
Эксклюзив
10 мая, 11:58 • 60776 просмотра
Астропрогноз с 11 мая по 17 мая 2026 года – точка перехода и период важных изменений
10 мая, 09:47 • 94441 просмотра
Сколько стоит трудовой стаж в 2026 году и кто может его купить
Эксклюзив
10 мая, 08:30 • 56376 просмотра
Украину ждут три дождливых дня и незначительное похолодание - синоптики
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+19°
1.8м/с
35%
745мм
Популярные новости
В россии и на оккупированных территориях с начала года упали как минимум 24 российские авиабомбы – Astra11 мая, 04:37 • 14960 просмотра
Китай подтвердил даты саммита Си и Трампа и признал, что встречу переносили из-за войны с Ираном11 мая, 04:48 • 14094 просмотра
Ректор запорожского вуза предстанет перед судом за уклонистскую схему с "аспирантами" на 50 миллионов - ГенпрокурорPhoto11 мая, 06:19 • 18948 просмотра
Украинская авиация под давлением: новая трактовка лизинга от БЭБ противоречит мировой практике09:59 • 14579 просмотра
Допрос эксперта по делу о медицинской халатности врачей Odrex не состоялся: адвокаты обвиняемого затягивают рассмотрение дела11:44 • 10951 просмотра
публикации
НДС будут платить маркетплейсы: в Минфине рассказали, что изменит новая модель налогообложения международных посылок13:39 • 3766 просмотра
«Евровидение-2026»: кто фавориты конкурса и какие шансы на победу у УкраиныVideo13:09 • 10205 просмотра
Допрос эксперта по делу о медицинской халатности врачей Odrex не состоялся: адвокаты обвиняемого затягивают рассмотрение дела11:44 • 11103 просмотра
Украинская авиация под давлением: новая трактовка лизинга от БЭБ противоречит мировой практике09:59 • 14744 просмотра
Астропрогноз с 11 мая по 17 мая 2026 года – точка перехода и период важных изменений
Эксклюзив
10 мая, 11:58 • 60772 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Владимир Зеленский
Кайя Каллас
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Брюссель
Германия
Реклама
УНН Lite
Дуа Липа подала иск против Samsung на $15 млн08:42 • 10088 просмотра
Белый дом назвал актера Марка Хэмилла "больным человеком" из-за фото Трампа в могилеPhoto10 мая, 03:30 • 25472 просмотра
Сын Тома Хэнкса признался, что живет в трейлерном паркеVideo9 мая, 20:12 • 22792 просмотра
От украшений до личных писем - скрытый мир Мэрилин Монро выставят на аукционVideo9 мая, 19:01 • 21816 просмотра
ЧМ-2026 по футболу проведет три церемонии открытия с участием звезд9 мая, 18:29 • 20792 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Дипломатка
YouTube
Airbus A330

лукашенко не готовит никакую наземную операцию, у беларуси нет сил - Коваленко

Киев • УНН

 • 1292 просмотра

Андрей Коваленко заявил об отсутствии у беларуси сил для наземной операции. лукашенко имитирует активность, а украинские силы готовы к развитию событий.

лукашенко не готовит никакую наземную операцию, у беларуси нет сил - Коваленко

белорусский диктатор александр лукашенко не готовит никакую наземную операцию. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) Андрей Коваленко, передает УНН.

лукашенко не готовит никакую наземную операцию. Такого заявления не было, также в беларуси нет сил, способных проводить сейчас наземную операцию 

- подчеркнул коваленко.

По его словам, "все, что делает беларусь сейчас - имитирует некую бурную деятельность, включая информационные волны". 

По факту, любые агрессивные действия автоматически станут ошибкой, которая приведет к плохим последствиям для самой беларуси. Украина следит за ситуацией, наши силы готовы к любому развитию событий. Сейчас много манипуляций 

- резюмировал Коваленко.

Необычная активность со стороны беларуси на границе - Зеленский анонсировал новые санкции02.05.26, 17:05 • 33800 просмотров

Контекст

лукашенко собрал совещание по вопросам белорусских госпрограмм вооружения и государственного оборонного заказа.

"Без оснащения войск современным вооружением решать задачи обороны невозможно. При этом хочу заметить, мы не должны бросаться на все виды вооружений, которые мы видим в современных конфликтах, или вы где-то в журнале прочитали, или вам кто-то сказал. Во-первых, мы должны иметь то оружие, которым мы можем сегодня воспользоваться, с которым мы умеем обращаться, наши прежде всего офицеры. Во-вторых, надо учитывать театр будущих военных действий – территорию беларуси. Это не пустыня, это даже не украинские степи", - приводит слова лукашенко канал "Пул Первого".

Впрочем, некоторые СМИ подали размышления белорусского лидера относительно современных войн и замечание, что их невозможно выиграть "только с воздуха". В качестве примера лукашенко привел войну между Ираном и США.

"Бомбили, забрасывали бомбами и ракетами... И что, выиграли? Без наземной операции никак", - резюмировал лукашенко.

Из беларуси в Украину залетала воздушная сфера, усиливающая сигнал для российских дронов - ГПСУ 03.05.26, 16:01 • 5682 просмотра

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
российская пропаганда
Военное положение
Война в Украине
Беларусь
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Соединённые Штаты
Украина
Иран