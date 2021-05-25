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Лукашенко хотят лишить звания почетного доктора КНУ имени Тараса Шевченко

Киев • УНН

 • 20923 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Александра Лукашенко хотят лишить звания почетного доктора КНУ имени Тараса Шевченко. С таким предложением вышел ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимир Бугров, передает УНН.

Лукашенко хотят лишить звания почетного доктора КНУ имени Тараса Шевченко

Бугров считает, что Лукашенко не достоин звания почетного доктора КНУ имени Тараса Шевченко, а его противозаконные действия противоречат ценностям Университета.

Цитата

“Все вы, наверное, как и я, глубоко поражены и обеспокоены событиями, которые происходят в Беларуси на протяжении последних месяцев.

В частности, — недавним разбойным нападением на самолет, которое в Европе уже окрестили „актом пиратства со стороны белорусских властей“ во главе с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Считаю, что Александр Лукашенко не является достойным звания почетного доктора КНУ имени Тараса Шевченко, а его противозаконные действия противоречат ценностям нашего Университета!”- написал Бургов на своей странице в Facebook.

Добавим

Ректор КНУ также написал, что обращается в Ученый совет КНУ с призывом срочно рассмотреть вопрос о лишении Лукашенко почетного статуса на своем заседании.

Контекст

23 мая около 15 часов дня самолет авиакомпании Ryanair Афины - Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился соучредитель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко, сообщалось в Telegram-канале "Пул первого". После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону, а его вещи вынесли на взлетно-посадочную полосу.

Российская служба BBC сообщила, что кроме Романа Протасевича в Минске задержали россиянку. Речь может идти о Софии Сапега, девушке Протасевича.

МВД Беларуси заявило 24 мая, что задержанный Протасевич находится в СИЗО в Минске.

Инцидент вызвал огромный международный резонанс и гневную реакцию многих западных лидеров, политиков и дипломатов, выступивших с требованием освобождения оппозиционного журналиста и международного расследования случившегося.

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