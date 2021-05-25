Лукашенко хотят лишить звания почетного доктора КНУ имени Тараса Шевченко
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Александра Лукашенко хотят лишить звания почетного доктора КНУ имени Тараса Шевченко. С таким предложением вышел ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимир Бугров, передает УНН.
Бугров считает, что Лукашенко не достоин звания почетного доктора КНУ имени Тараса Шевченко, а его противозаконные действия противоречат ценностям Университета.
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“Все вы, наверное, как и я, глубоко поражены и обеспокоены событиями, которые происходят в Беларуси на протяжении последних месяцев.
В частности, — недавним разбойным нападением на самолет, которое в Европе уже окрестили „актом пиратства со стороны белорусских властей“ во главе с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Считаю, что Александр Лукашенко не является достойным звания почетного доктора КНУ имени Тараса Шевченко, а его противозаконные действия противоречат ценностям нашего Университета!”- написал Бургов на своей странице в Facebook.
Добавим
Ректор КНУ также написал, что обращается в Ученый совет КНУ с призывом срочно рассмотреть вопрос о лишении Лукашенко почетного статуса на своем заседании.
Контекст
23 мая около 15 часов дня самолет авиакомпании Ryanair Афины - Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился соучредитель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.
Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко, сообщалось в Telegram-канале "Пул первого". После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону, а его вещи вынесли на взлетно-посадочную полосу.
Российская служба BBC сообщила, что кроме Романа Протасевича в Минске задержали россиянку. Речь может идти о Софии Сапега, девушке Протасевича.
МВД Беларуси заявило 24 мая, что задержанный Протасевич находится в СИЗО в Минске.
Инцидент вызвал огромный международный резонанс и гневную реакцию многих западных лидеров, политиков и дипломатов, выступивших с требованием освобождения оппозиционного журналиста и международного расследования случившегося.