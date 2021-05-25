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Лукашенка хочуть позбавити звання почесного доктора КНУ імені Тараса Шевченка

Київ • УНН

 • 20923 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Олександра Лукашенка хочуть позбавити звання почесного доктора КНУ імені Тараса Шевченка. Із такою пропозицією вийшов ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров, передає УНН.

Лукашенка хочуть позбавити звання почесного доктора КНУ імені Тараса Шевченка

Бугров вважає, що Лукашенко не гідний звання почесного доктора КНУ імені Тараса Шевченка, а його протизаконні дії суперечать цінностям Університету.

Цитата

"Усі ви, напевно, як і я, глибоко вражені й стурбовані подіями, які відбуваються в Білорусі впродовж останніх місяців.

Зокрема, - нещодавнім розбійним нападом на літак, який в Європі вже охрестили «актом піратства з боку білоруської влади» на чолі із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Вважаю, що Олександр Лукашенко не є гідним звання почесного доктора КНУ імені Тараса Шевченка, а його протизаконні дії суперечать цінностям нашого Університету!" - написав Бургов на своїй сторінці у Facebook.

Додамо

Ректор КНУ також написав, що звертається до Вченої ради КНУ із закликом терміново розглянути питання позбавлення Лукашенка почесного статусу на своєму засіданні.

Контекст

23 травня близько 15-ї години дня літак авіакомпанії Ryanair Афіни — Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. На борту літака перебував співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасєвіч, його затримали.

Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі “Пул первого”. Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасєвіча відвели в сторону, а його речі винесли на злітно-посадкову смугу.

Російська служба BBC повідомила, що крім Романа Протасєвіча в Мінську затримали росіянку. Може йтися про Софію Сапега, дівчині Протасевича.

МВС Білорусі заявило 24 травня, що затриманий Протасєвіч перебуває у СІЗО в Мінську.

Інцидент викликав величезний міжнародний резонанс і гнівну реакцію багатьох західних лідерів, політиків і дипломатів, які виступили з вимогою звільнення опозиційного журналіста і міжнародного розслідування того, що сталося.

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