Луганская область: враг обстрелял Макеевку, погиб один гражданский

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"Очередной обстрел со стороны оккупантов произошел 11 сентября вечером. Они попали по Макеевке. К сожалению, погиб пожилой мужчина. Объем разрушений утром будет уточняться", - проинформировал глава ОГА.

Детали

Отмечается, что враг также нанес авиационные удары возле Надежды, Новоегоровки, Дибровы, Белогоровки. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадала Белогоровка. По данным ОВА, украинские защитники продолжают успешно сдерживать врага в районе Новоселовского.

Кроме этого, Лысогор отметил, что один-два раза в неделю в освобожденные населенные пункты доставляют еду и бытовые вещи и предлагают местным жителям согласиться на эвакуацию.

"Впрочем, чем меньше людей остается, тем более неохотно они соглашаются покинуть собственное, пусть и посеченное врагом, имущество", - говорится в сообщении.

Напомним

Глава ОВА Артем Лысогор 8 сентября сообщил, что россияне безрезультатно, но с нездоровым упорством пытаются прорвать украинскую оборону возле Новоегоровки.