Луганська область: ворог обстріляв Макіївку, загинув один цивільний
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Російські окупанти у понеділок, 11 вересня, ввечері обстріляли Макіївку Луганської області. Загинув один цивільний, обсяг руйнувань унаслідок обстрілу уточнюється, повідомляє УНН з посиланням на сторінку голови Луганської ОВА Артема Лисогора в Telegram.
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"Черговий обстріл з боку окупантів стався 11 вересня ввечері. Вони поцілили по Макіївці. На жаль, загинув літній чоловік. Обсяг руйнувань зранку уточнюватиметься", - поінформував голова ОВА.
Деталі
Зазначається, що ворог також завдав авіаційних ударів біля Надії, Новоєгорівки, Діброви, Білогорівки. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждала Білогорівка. За даними ОВА, українські захисники продовжують успішно стримувати ворога в районі Новоселівського.
Крім цього, Лисогор зазначив, що один-два рази на тиждень до звільнених населених пунктів доставляють їжу та побутові речі та пропонують місцевим жителям погодитися на евакуацію.
"Втім, чим менше людей залишається, тим більш неохоче вони погоджуються покинути власне, хай і посічене ворогом, майно", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Голова ОВА Артем Лисогор 8 вересня повідомив, що росіяни безрезультатно, але з нездоровою завзятістю намагаються прорвати українську оборону біля Новоєгорівки.