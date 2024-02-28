Луганщина: при штурмах россияне делают акцент на пехоту - ОВА

Оккупанты при штурмах делают акцент на личный состав, стараясь применять как можно меньшее количество тяжелой техники. Атаки врага продолжаются и на Лиманском участке фронта, и на Купянском. Об этом сообщает председатель Луганской областной государственной администрации Артем Лысогор, передает УНН.

При штурмах россияне делают акцент на личный состав, стараясь применять как можно меньшее количество тяжелой техники. Это последствия значительных потерь, - говорится в сообщении.

Детали

Атаки врага продолжаются и на Лиманском участке фронта, и на Купянском. Как и обстрелы, которые не прекращаются вдоль всей линии соприкосновения даже при отсутствии штурмовых действий. Вчера оккупанты в очередной раз ударили по Белогоровке.

Дополнение

Руководители учреждений и организаций на оккупированных территориях, в частности общеобразовательных и высших учебных заведений, получили планы явки сотрудников, которые нужно выполнить на мартовских выборах. И напомнили о системе видеонаблюдения, по которой можно будет отследить, пришел ли человек на избирательный участок.

Отмечается, что в течение полутора лет после оккупации в Рубежном не проводились никакие восстановительные работы. Только в конце 2023-го в городе начали появляться подрядные компании гастролеров и составляться планы восстановления.

Большая часть населенного пункта разрушена до основания, но в очередь ремонтов попали менее 30 домов - исключительно уцелевшие, где можно показательно и быстро сделать какие-то работы. За поврежденные и тем более разрушенные многоэтажки никто браться не собирается, - отмечает Лысогор.

Напомним

За прошедшие сутки произошло 102 боевых столкновения. В общем враг нанес 8 ракетных и 75 авиационных ударов, совершил 141 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.