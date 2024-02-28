Луганщина: при штурмах росіяни роблять акцент на піхоту - ОВА
Київ • УНН
Через значні втрати ворог продовжує атакувати особовий склад з невеликою кількістю важкої техніки на Лиманському та Куп'янському фронтах.
Окупанти при штурмах роблять акцент на особовий склад, намагаючись застосовувати якомога меншу кількість важкої техніки. Атаки ворога продовжуються і на Лиманській ділянці фронту, і на Куп’янській. Про це повідомляє голова Луганської обласної державної адміністрації Артем Лисогор, передає УНН.
При штурмах росіяни роблять акцент на особовий склад, намагаючись застосовувати якомога меншу кількість важкої техніки. Це наслідки значних втрат,
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Атаки ворога продовжуються і на Лиманській ділянці фронту, і на Куп’янській. Як і обстріли, які не припиняються вздовж усієї лінії зіткнення навіть за відсутності штурмових дій. Учора окупанти вчергове вдарили по Білогорівці.
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