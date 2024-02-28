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Луганщина: при штурмах росіяни роблять акцент на піхоту - ОВА

Київ • УНН

 • 26078 перегляди

Через значні втрати ворог продовжує атакувати особовий склад з невеликою кількістю важкої техніки на Лиманському та Куп'янському фронтах.

Луганщина: при штурмах росіяни роблять акцент на піхоту - ОВА

Окупанти при штурмах роблять акцент на особовий склад, намагаючись застосовувати якомога меншу кількість важкої техніки. Атаки ворога продовжуються і на Лиманській ділянці фронту, і на Куп’янській. Про це повідомляє голова Луганської обласної державної адміністрації Артем Лисогор, передає УНН.

При штурмах росіяни роблять акцент на особовий склад, намагаючись застосовувати якомога меншу кількість важкої техніки. Це наслідки значних втрат,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Атаки ворога продовжуються і на Лиманській ділянці фронту, і на Куп’янській. Як і обстріли, які не припиняються вздовж усієї лінії зіткнення навіть за відсутності штурмових дій. Учора окупанти вчергове вдарили по Білогорівці.

Доповнення

Керівники установ та організацій на окупованих територіях, зокрема загальноосвітніх та вищих навчальних закладів, отримали плани явки співробітників, які потрібно виконати на березневих виборах. Та нагадали про систему відеоспостереження, за якою можна буде відслідкувати, чи прийшла людина до виборчої дільниці.

Зазначається, що протягом півтора року після окупації в Рубіжному не проводились ніякі відновлювальні роботи. Тільки наприкінці 2023-го в місті почали з’являтися підрядні компанії гастролерів та складатися плани відбудови.

Більша частина населеного пункту зруйнована вщент, але у чергу ремонтів потрапили менше ніж 30 будинків – виключно вцілілі, де можна показово і швидко зробити якісь роботи. За пошкоджені і тим більше зруйновані багатоповерхівки ніхто братися не збирається,

- зазначає Лисогор.

Нагадаємо

Протягом минулої доби відбулося 102 бойові зіткнення. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 141 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ольга Розгон

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