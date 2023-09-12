Луганщина: оккупанты обстреляли поселок Макеевка, есть погибший

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"Луганщина... В результате обстрела погиб 75-летний мужчина, его 73-летняя жена, предварительно, получила контузию", - сообщили в МВД.

По данным правоохранителей, женщину полицейские эвакуировали к родственникам в Донецкую область.

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