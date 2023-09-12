Луганщина: окупанти обстріляли селище Макіївка, є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Російські окупанти обстріляли селище Макіївка, що на Луганщині. Як повідомили в МВС, 75-річний чоловік загинув, а його 73-річна дружина - отримала контузію, передає УНН.
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"Луганщина... Внаслідок обстрілу загинув 75-річний чоловік, його 73-річна дружина, попередньо, отримала контузію", - повідомили у МВС.
За даними правоохоронців, жінку поліцейські евакуювали до родичів на Донеччину.
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