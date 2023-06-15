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Луганщина: возле Кременной расцвел "хлопок" - произошла массовая гибель военных рф

Киев • УНН

 • 1379451 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Враг не останавливает артобстрелы деоккупированных сел на Луганщине. Возле Кременной расцвел «хлопок» – в ожидании командования произошла массовая гибель военных рф. Жители Лисичанска жалуются на отсутствие коммунальных услуг и лекарств, сообщил глава Луганской ОГА Артем Лысогор, пишет УНН.

Луганщина: возле Кременной расцвел "хлопок" - произошла массовая гибель военных рф

Детали

Председатель Луганской ОГА отметил, что противник продолжает пытаться быть активным на Луганщине. Когда не атакует – все равно держит в напряжении и наших защитников, и местное население. Обстрелы сел россияне не прекращают ни на день. На этот раз под огнем оккупантов оказались Новоселовское, Невское и Белогоровка. Артиллерийского голода у врага нет.

Цитата

"Не берегут россияне и собственный личный состав. Из открытых источников стало известно о массовой гибели военных рф под Кременной. Это произошло в расположении одной из дивизий, которую пытались отправить в бой. Но там несколько часов ждали командования, которое должно было лично приказать и произнести мотивационную цитату. Генерал не доехал, потому что знал о «хлопке» или чувствовал его", - сообщил Лысогор.

По его информации, не менее унизительно они относятся и к гражданскому населению. В Лисичанске люди ждут хотя бы каких-то благ цивилизации. Нет ни коммунальных услуг, ни работы.

Практически весь город уже год находится без электроснабжения. Ощущается острая нехватка врачей и медикаментов – спасать гражданских почти некому и нечем. Также люди находятся в информационной блокаде.

Дополнение

Как ранее сообщал УНН со ссылкой на главу Луганской ОГА, практически ежедневно россияне идут на Белогоровку. Теряют личный состав и средства и отступают. Враг видит неприступность украинских позиций, поэтому все чаще применяет авиацию. Армия рф атаковала с помощью авиации поселок Новоселовское, в Мостках на территории местной школы захватчики обустроили полевой госпиталь, из-за значительных потерь увеличились случаи дезертирства российских штурмовых подразделений.

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